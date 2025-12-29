きょうポンドドルは１．３５ドルを挟んで一進一退の値動き。一方、ポンド円は円高の動きから２１０円台半ばに値を落とす展開となっている。ポンドは年末にかけて次第に上値が重くなり、足元の回復基調が勢いを失いそうな気配が出ている。ただ、いまのところは下押しまでは見られていない状況。 １１月の英予算案が当初懸念されていたほど悪くなかったことで、投資家がそれまでのポンドショートを縮小し、ポンドは買い