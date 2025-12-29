30日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比170円安の5万310円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万526.92円に対しては216.92円安。出来高は4016枚となっている。 TOPIX先物期近は3421.5ポイントと前日比5ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.02ポイント安で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50