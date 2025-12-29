北海道小樽市のスキー場で5歳の男の子がエスカレーターのすき間に挟まり死亡した事故で、スキー場の運営会社がJNNの取材に応じ、エスカレーターの非常停止装置が作動しなかったと話しました。小樽・朝里川温泉スキー場玉川謙介 総支配人「お母さんが緊急停止ボタンを押して止めたということを聞いた。非常に反省しているし、申し訳ない気持ちでいっぱい」小樽市の朝里川温泉スキー場では、おととい、札幌市の後藤飛向ちゃん