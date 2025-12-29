NY株式29日（NY時間11:16）（日本時間01:16） ダウ平均48475.27（-235.70-0.48%） ナスダック23444.53（-148.57-0.63%） CME日経平均先物50445（大証終比：-35-0.07%） 欧州株式29日GMT16:16 英FT100 9883.95（+13.27+0.13%） 独DAX 24379.67（+39.61+0.16%） 仏CAC40 8130.67（+27.09+0.33%） 米国債利回り 2年債 3.463（-0.016） 10年債 4.120（-0.008） 30年債 4.8