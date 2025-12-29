高市総理はきのう、総理官邸のとなりにある公邸に引っ越しました。年末年始の休暇に入っている高市総理はきのう午後、東京・赤坂の議員宿舎から総理官邸のとなりにある公邸に引っ越しました。災害時などでの危機管理対応に万全を期す狙いがあります。また、政府関係者によりますと、総理の夫が車いすを使用していることなどから、今回の入居にあたりバリアフリーに改修したということです。高市総理は自らのSNSで「年末年始も気を