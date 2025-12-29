巨人からポスティングシステムでメジャー移籍を目指す岡本について、全米野球記者協会所属のフランシス・ロメロ記者が28日（日本時間29日）、SNSで「情報筋によると、パドレス、パイレーツ、エンゼルスは興味を示しているチームの3つ」と伝えた。既に複数の米メディアが移籍先候補に挙げるパ軍はエースのスキーンズを筆頭に投手力はリーグ上位だが、今季のチーム打率・231、583得点、117本塁打は全て最下位で打線強化が急務だ