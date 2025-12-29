24年限りで現役引退した元カブスなどで通算303本塁打の一塁手アンソニー・リゾ氏（36）が、来年3月のWBCでイタリア代表としてプレーすることを検討しているとニューヨーク・ポスト紙が報じた。オファーしたネド・コレッティGMは「たとえ代打要員であっても、ぜひ来てほしいと伝えた。“考えさせてほしい”と言っていた」。イタリアのシチリア島出身の祖父母を持つリゾ氏は、13年のWBCで同国代表でプレーした経験を持つ。