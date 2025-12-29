中国軍が行っている軍事演習について、台湾国防部は軍用機のべ89機が台湾周辺で活動しているのを確認したと発表しました。中国国営の新華社通信によりますと、演習は30日までの2日間で台湾島を取り囲むように行われています。主な港の封鎖や制海権や制空権の奪取など、台湾島を孤立させる狙いをもったものとみられます。台湾メディアによると、台湾国防部は中国の軍用機のべ89機、艦船14隻、海警局の船舶14隻が台湾周辺で活動して