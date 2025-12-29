ボートレース下関の「下関市議会議長杯争奪クリスタルカップお正月特選」は２９日、予選２日目が行われた。渡辺翼（３４＝山口）は５Ｒ絶好枠一走をコンマ１３のトップスタートから危なげなく押し切って今節初白星をゲット。初戦は６着も初日後半から２、１着と巻き返している。タッグを組む５３号機は「足は変わらずいい。行き足中心に全体に良くて余裕がある。微調整だけ」と仕上がりは申し分ない。２節前の宮島で自身２回