ボートレース住之江の「開設１３周年記念住之江ファイナル競走」は２９日、準優勝戦が行われた。佐竹恒彦（５２＝滋賀）は準優９Ｒ、２コースから手堅く差して２着に食い込み優出を決めた。今節は５日目まで８走１勝２着２本３着５本のオール３連対と好走。「レース足がいいですね。伸びも悪くないし中堅上位はあります。スタートは遅れないように行きたいですね」としっかりレースできる仕上がりだ。優出は昨年４月の平