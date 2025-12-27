ボートレース蒲郡の「中日スポーツ杯争奪新春特別覇者決定戦」が３０日に開幕する。磯部誠（３５＝愛知）が前検に行われたエンジン抽選で引き当てたのは、初下ろしから９節で優出０の低調機。特訓を終え「エンジンは良くなさそう。体感も良くない。『舟券はご慎重に』って書いておいてください」とお手上げ状態。それでも「ペラからやっていきます」と足早にペラ調整に取りかかった。３月にとこなめＧＩ・７１周年記念で優