ヤクルトから戦力外通告を受けていた北村拓己内野手（３０）が現役を引退することが２９日、分かった。この日までにＮＰＢ球団からのオファーはなく、プロ野球人生にピリオドを打つことを決めた。北村拓は本紙の取材に対し「僕の中ではまだ現役でやりたかったですけど、僕らは必要とされなくなったらグラウンドには立てない。ＮＰＢ以外のカテゴリーで野球をやるということも考えましたけど、そこには気持ちが追いつかなかった