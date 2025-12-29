ボートレースからつの「第６６回佐賀県選手権唐津ぴ〜ぷる杯」は２９日、予選３日目が行われた。峰竜太（４０＝佐賀）は１０Ｒで２コースから差して１着。６戦２勝オール３連対、得点率２位で予選最終日を迎える。仕上がりも「整備が当たった。上位の次くらいはある」と調整手腕を発揮して上向き。ただ「これ以上は厳しいかな」とエンジンの底力は引き出した。あとは格上のハンドルさばきでＶ戦線を抜け出す。