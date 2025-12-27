ボートレース宮島の「第５２回日刊スポーツ栄光楯新春広島ダービー」が３０日に開幕する。三馬崇史（２５＝広島）は前検のエンジン抽選では２連率４３％、２優出の実績がある６７号機を獲得。「ちょっと回っていない感じがした。納得のいく足ではない」と前検の段階では好感触をつかむことはできなかった。ただ「エンジンは悪くないので、力を引き出したい」とポテンシャルの高さはしっかりと感じている。近況は「良くないか