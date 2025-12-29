プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「サーモンとアボカドの巻き寿司」 「レバーの焼き肉のタレ煮」 「ユリネと油揚げのみそ汁」 の全3品。 メインは彩りキレイな巻き寿司。副菜は焼き肉のタレで煮た、鉄分が豊富なレバーを添えて。【主食】サーモンとアボカドの巻き寿司 香り高いスモークサーモンとまったり濃厚なアボカドがおいしい巻き寿司です。 ©Eレシピ 調理時間：30分 カ