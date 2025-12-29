29日、東京・高田馬場でエステ店に勤める30代の女性が刺された事件で、30代の中国籍の男が警視庁に殺人未遂の疑いで逮捕されたことがわかりました。捜査関係者によりますと、29日、新宿区高田馬場4丁目で、エステ店勤務の30代の女性が、胸や脇腹など4か所を刃物のようなもので刺された事件で、30代の中国籍の男が殺人未遂の疑いで逮捕されたことがわかりました。男は事件後現場から逃走していましたが、千葉県内で身柄を確保された