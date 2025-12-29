来季J1に昇格する水戸が、J2今治のDFダニーロ（28）を獲得することが29日までに決定的となった。ブラジル出身で対人に強い1メートル83のセンターバック。今季は守備の要として33試合に出場も1年での退団が決まっていた。また、福岡からJ2徳島に期限付き移籍中のDF井上聖也（26）に獲得オファーを出したことも判明。水戸は今季の躍進を支えたDF鷹啄（たかはし）のC大阪移籍が決定的で、最終ラインの補強に動いた。