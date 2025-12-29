福岡がFC東京のDF岡哲平（24）を期限付き移籍で獲得することが29日、決定的となった。複数の関係者によると、近日中に正式発表される見込みだという。FC東京の下部組織出身で、明治大を経て24年に加入。今季はリーグ序盤に定位置をつかみ、リーグ21試合に出場した。だが、終盤は徐々に出番が減り、来季は武者修行に出ることになった。岡はセンターバックが主戦場だが、サイドバックもこなす。明るいキャラクターで、チームの