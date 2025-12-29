J2大宮がJ1柏のFW山本桜大（21）を期限付き移籍で獲得することが29日、決定的となった。複数の関係者によると、交渉は細部を残すのみで年明けにも正式発表される見込みとなった。柏のアカデミー出身の山本は今季所属したJ2山口でリーグ33試合10得点とブレーク。チームはJ3降格の憂き目にあったが、自身は飛躍のシーズンを過ごした。その活躍によって今オフは複数クラブによる争奪戦となったが、最終的には大宮が射止めた。山