29日東京・高田馬場でエステ店に勤める30代の女性が刺された事件で中国籍とみられる30代の男の身柄が警視庁に確保されたことがわかりました。警視庁はこのあと、男を殺人未遂の疑いで逮捕する方針です。捜査関係者によりますと、29日、新宿区高田馬場4丁目で、エステ店勤務の30代の女性が、胸や脇腹など4か所を刃物のようなもので刺された事件で、中国籍とみられる30代の男の身柄が千葉県内で確保されたことがわかりました。警視庁