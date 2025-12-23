楽に着られて、でも上品に見えるトップスがほしい……そんな大人世代の願いを叶えてくれそうなのが、【GU（ジーユー）】のオーバーサイズなプルオーバー。スウェットのようなリラックス感と、ニットの上品さを兼ね備えたバランスのよさで人気を集めています。40・50代のデイリーコーデにすっとなじんで、この冬の1軍候補になりそうな「大人気トップス」を、おしゃれGUスタッフさ