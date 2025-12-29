平安時代、弘法大師・空海が「雨乞いの祈祷」を行ったとされる東寺真言宗寺院・神泉苑（しんせんえん・京都市中京区）に、京友禅作家・足立茂氏（75）が奉納した午年の絵馬がお目見えした。2026（令和8）年「午歳（年）」は花の彩りの輪にに美しい白馬が頭をのぞかせる〈2025年12月28日撮影 京都市上京区・神泉苑〉絵馬には美しいたてがみをなびかせた白馬が、菊や牡丹、菖蒲、桜など四季を彩る花々の鮮やかな輪から飛び出し、