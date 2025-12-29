ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）は２９日、米国の投資会社デジタルブリッジ・グループを約４０億ドル（約６２５０億円）で買収すると発表した。デジタルブリッジはデータセンターなどＡＩ（人工知能）の性能向上に欠かせないデジタルインフラへの投資を専門としており、ＳＢＧは買収によりＡＩ分野の成長を加速させる狙いがある。ＳＢＧ側が子会社を通じて米国の競争当局の審査などを経てデジタルブリッジの全株式を取得する計