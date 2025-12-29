ロシアのラブロフ外相は29日、ウクライナがプーチン大統領の公邸に攻撃を仕掛けたとして報復を宣言しました。ウクライナ側は、これを否定しています。インタファクス通信によりますと、ラブロフ外相は29日、ロシア北西部ノブゴロド州にあるプーチン大統領の公邸に対し、ウクライナ軍が無人機91機で攻撃を仕掛けたと主張しました。「すべての無人機は防空システムによって撃墜された」「死傷者や被害の情報は入っていない」としてい