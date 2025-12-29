メキシコ南部で28日、列車が脱線する事故があり、13人が死亡、90人以上がケガをしました。AP通信によりますと、メキシコ南部オアハカ州で28日、乗客と乗員あわせて250人が乗る列車が、脱線する事故がありました。この事故で少なくとも13人が死亡、98人がケガをしていて、そのうち5人が重体だということです。現場の写真からは、線路がカーブする付近から列車が脱線し、車両の一部が山の斜面で大きく傾き、滑落しそうになっているこ