ボートレース芦屋の「日刊スポーツ杯争奪福岡県内選手権大会」が２９日に開幕した。竹井貴史（３４＝福岡）は初日１１Ｒ、６コースから道中追い上げるも４着。「普通。ターンの感じは悪くなかったけど、少し張り付いてロスしている感じがある。チルト０にすればターンも行き足からのつながりも解消できそうなので試してみる」と中堅級からの底上げを図る。３走前の若松で優勝すると前走のからつでもＶと好調モード。「プロペ