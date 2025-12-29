【新華社北京12月29日】中国人民解放軍東部戦区の施毅（し・き）報道官（陸軍大校＝上級大佐）は、東部戦区が29日、爆撃機編隊を台湾島東方に派遣し、遠海での戦闘即応態勢を確認するパトロールを実施したと発表した。長距離奇襲や統合作戦による精密打撃などを重点的に訓練し、遠隔海域での機動作戦能力を検証した。