紫外線を浴びたあとの肌に、頼れる存在として支持されてきたトランシーノの美白シートマスクが、この春さらに進化します。処方とパッケージを一新し、肌印象まで明るく導くリニューアルが決定。毎日のスキンケアはもちろん、旅行やレジャー後の集中ケアにも寄り添う一枚です。貼るだけで手軽に取り入れられるからこそ、忙しい女性の味方に。透明感を諦めたくないすべての人に注目してほしい新作です