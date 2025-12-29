埼玉県は２９日、同県嵐山町の養鶏場で、高病原性鳥インフルエンザに感染した疑いのある鶏が見つかったと発表した。遺伝子検査の結果は３０日午前に判明する見通し。県によると２９日、この養鶏場から「死ぬ鶏の数が増えている」と県川越家畜保健衛生所に通報があり、簡易検査で陽性が確認された。この養鶏場では採卵鶏約２４万羽を飼育している。県は感染が確定した場合、殺処分に着手する。