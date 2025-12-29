29日夕方、横浜市中区の交差点でタクシーと乗用車が衝突する事故がありました。4人が病院に搬送されましたがいずれも軽傷です。警察によりますと、29日午後5時ごろ、横浜市中区初音町の交差点で「車同士の事故」と通報がありました。右折しようとしたタクシーに直進してきた乗用車が衝突したとみられ、タクシーの運転手1人と乗客とみられる1人、乗用車に乗っていた2人の合わせて4人が病院に搬送されましたが、いずれも意識があり軽