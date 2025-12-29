ボートレース大村のＧIII「クイーンズクライマックスシリーズ」は２９日、４日間の予選を終了。準優勝戦に駒を進めるベスト１８が決定した。小芦るり華（２８＝佐賀）は４日目２Ｒでコンマ０４の気合のトップスタートからイン逃げ。１０Ｒでは４号艇で２着を確保。得点率３２位から１５位までジャンプアップ準優進出を決めた。舟足も「めちゃめちゃ出ています。伸びを中心に全部がいい。手前もいい。シリーズの中ではトップ