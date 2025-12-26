ヤクルトを戦力外となっていた山本大貴投手（３０）が全府中野球倶楽部で現役を続行することが２９日、分かった。独立リーグなど複数のオファーもあった中で家族を支える一家の大黒柱として会社員として野球ができるクラブチームを選択した。本紙の取材に対し、山本は「山あり谷ありのプロ野球人生でしたけど、楽しかった。悔いはありません」とやり切った様子でプロ８年間を振り返った。三菱自動車岡崎から１７年ドラフト３