松本山雅FCは29日、セレッソ大阪からGK上林豪(23)が期限付き移籍加入することを発表した。移籍期間は2026年2月1日から2026年6月30日まで。期間中にC大阪と対戦する全ての公式戦に出場できない。上林はC大阪U-18時代に2種登録され、C大阪U-23でJ3リーグ戦7試合に出場。その後、明治大を経て今季からC大阪のトップチームに加入したが、ルーキーイヤーは公式戦の出場がなかった。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●GK上