沖縄県・尖閣諸島周辺の領海外側にある接続水域で30日、中国海警局の船が航行しているのを海上保安庁の巡視船が確認した。尖閣周辺で中国当局の船が確認されたのは今年、計356日となり、尖閣国有化以降の最多を更新した。