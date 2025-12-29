【新華社ウルムチ12月29日】中国新疆ウイグル自治区の阿拉爾（アラル）750キロボルト変電所が25日、送電を開始し、同自治区の庫車（クチャ）−アラル−巴楚（マラルベシ）750キロボルト変電プロジェクトが正式に稼働した。七つの環状送電網で構成される「内供七環網」の最後の構成要素となるアラル環状網は、同自治区における経済・社会の質の高い発展を力強く支える。（記者/杜剛、丁瑞）