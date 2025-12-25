12月20日、東京都多摩市の「LINK FOREST」で「TGR TEAM au TOM'S KDDI TGMGP TGR-DC感謝祭2025」が開催された。両チームのドライバーやレースアンバサダー（レースクイーン）とファンら総勢300人が交流を楽しんだ。 総勢300人のファンが多摩に集合 2025年は、恒例のスーパーGTに参戦しているTGR TEAM au TOM'Sに加えて、2025年からスーパーフォーミ