埼玉県は29日、同県嵐山町の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザの疑いがある事例が発生したと発表した。遺伝子検査で陽性が確認されれば、飼育する採卵鶏約24万羽を殺処分する。県によると、全国で今季12例目。養鶏場から死んだ鶏が増えていると川越家畜保健衛生所に連絡があった。簡易検査の結果、10羽全てで陽性だった。県は30日、緊急対策本部会議をオンラインで開催し、情報共有を図る。