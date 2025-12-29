【ニューヨーク共同】週明け29日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続落し、午前10時現在は前週末比138.70ドル安の4万8572.27ドルを付けた。目新しい買い材料に乏しい中、高値の警戒や当面の利益確定で売り注文が優勢だった。