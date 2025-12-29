山梨・甲府市で29日に住宅が激しく燃える火事がありました。午後1時ごろ、甲府市伊勢で木造平屋建て住宅から火が出て、約4時間半後に消し止められました。この火事によるけが人はおらず、警察と消防が出火原因を調べています。