韓国・南西部の空港で乗員乗客179人が死亡した航空機事故から1年となる29日、追悼式が開かれました。この事故は2024年、チェジュ航空の旅客機が務安（ムアン）国際空港で胴体着陸した後、滑走路先の構造物に衝突して炎上したもので、乗客乗員179人が死亡しました。事故発生から1年となる29日、空港では遺族や政府関係者など約1200人が出席して追悼式典が開かれ、李在明（イ・ジェミョン）大統領はビデオメッセージで謝罪と原因究明