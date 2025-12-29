茨城・神栖市の住宅で29日、火事があり、1人の遺体が見つかりました。正午ごろ、神栖市波崎の2階建て住宅から火が出てポンプ車など9台が出動し、約3時間後に消し止められました。この火事で住宅1棟が全焼し、2階から1人の遺体が見つかりました。住人の男性（61）と連絡が取れておらず、警察は遺体の身元の確認を進めています。