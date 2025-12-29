ボートレース大村のプレミアムＧＩ「第１４回クイーンズクライマックス」は２９日、トライアル第２戦が行われた。高憧四季（２６＝大阪）はトライアル第２戦１２Ｒで２コース発進。先マイした小野生奈が膨らんだところを冷静にさして１着を奪取。初日６着からの巻き返しに成功した。舟足も「ターンの感じは１走目より良くなっていた。行き足から伸びは小野選手より少し分が良さそうだった」と上向いている。トライアル最終戦