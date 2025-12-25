ポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指している巨人・岡本和真内野手（２９）が渡米したことが２８日（日本時間２９日）、分かった。交渉期限が米東部時間で来年１月４日の午後５時（同５日午前７時）に迫る中、現地では代理人のボラス氏とミーティングを行うなどして、最終的な移籍先の絞り込み作業に入るとみられる。交渉期限まで１週間を切り、岡本争奪戦が最終コーナーに入った。この日、岡本が渡米したことが