1979（昭和54）年12月30日、東京・銀座で歳末の街頭募金に参加した（左から）北の湖、三重ノ海の両横綱。北の湖はこの年優勝3回、3年連続年間最多勝に輝くなど盤石の強さを発揮。三重ノ海は名古屋場所後に31歳の遅咲きで横綱に昇進、11月の九州場所、80年1月の初場所と連続優勝してファンをうならせた。