きょう（29日）正午すぎ、東京・新宿区で、男が30代の女性を刃物のようなもので刺し逃走した事件で、警視庁が30代の中国籍の男の身柄を確保したことがわかりました。警視庁によりますと、きょう正午すぎ、新宿区高田馬場のマンションの2階の廊下で、30代の女性が男に右胸や腹など4か所を刃物のようなもので刺されるなどしました。女性はエステ店の従業員で搬送時に意識はあり、「刺してきたのは客の男」と話しているということです