台湾メディアの中時新聞網によると、中国広東省広州市の動物園「長隆野生動物世界」で飼育されているチンパンジーについて、客に向かって植木鉢を投げつけたとする苦情が寄せられた。客が撮影してインターネット上に投稿した動画によると、このチンパンジーは植木鉢で遊ぶ習性があるようだ。地元メディアによると、幸いにもけがをした人はいなかった。動物園は、事故防止のため、チンパンジーを隔離して教育中で、攻撃性がなくなっ