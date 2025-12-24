ストーカー行為が凶悪な事件に発展するケースが後を絶たないなか、臨時国会で成立した改正ストーカー規制法が30日から施行されます。（※探偵などに、ストーカー行為をするおそれがある者に対して情報提供しないよう求めることができる規定は2026年3月10日施行）警察庁によりますと、今年1月から11月までに紛失防止タグを悪用したストーカー事案の相談は592件で、去年1年間の370件から大幅に増加しています。30日に施行される改正