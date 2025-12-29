FC町田ゼルビアの韓国代表FW呉世勲（オ・セフン、26）が清水に期限付き移籍することが29日までに分かった。複数の関係者によると、既に大筋合意しており、近日中にも正式発表される。韓国出身の呉世勲は1メートル94の長身を誇る大型FW。高校卒業後からKリーグの蔚山などでプレーし、22年に清水へ加入した。昨季は町田に期限付きで加入し、リーグ戦33試合出場8得点。町田に完全移籍となった今季はリーグ戦31試合出場2得点だっ