神奈川・横浜市南区の交差点では29日夕方、タクシーと乗用車が出合い頭に衝突する事故があり、4人が軽いけがをしました。午後5時ごろ、横浜市南区の交差点でタクシーと乗用車が衝突してボンネットがつぶれるなど大破しました。警察によりますと、タクシーと乗用車にはそれぞれ2人ずつが乗っていて病院に運ばれましたが、いずれも軽傷だということです。事故は、直進する乗用車と、右折するタクシーが出合い頭に衝突したということ