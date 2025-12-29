ピボット分析東京時間（23:02現在） ドル円 現値156.22高値156.58安値156.05 157.05ハイブレイク 156.81抵抗2 156.52抵抗1 156.28ピボット 155.99支持1 155.75支持2 155.46ローブレイク ユーロ円 現値183.91高値184.44安値183.74 185.02ハイブレイク 184.73抵抗2 184.32抵抗1 184.03ピボット 183.62支持1 183.33支持2 182.92ローブレイク